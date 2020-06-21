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اقتصاد

بي.بي ستنتج 1.5 مليار قدم مكعبة من حقل خزان بسلطنة عمان بحلول نهاية 2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:01 ص
نفط
نفط
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رويترز
نقلت وكالة الأنباء العمانية عن يوسف بن محمد العجيلي رئيس وحدة شركة بي.بي في سلطنة عمان قوله إن إنتاج الغاز في حقل خزان، المعروف باسم غزير، سيضيف 500 مليون قدم مكعبة بنهاية العام الجاري.

وقال العجيلي للوكالة الرسمية ”إنتاج الغاز من مشروع خزان للغاز يصل حاليا إلى مليار قدم مكعبة وسيرتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا فيما تقوم الشركة بإنتاج حوالي 35 ألف برميل من المكثفات يوميا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل عند بدء الإنتاج بشكل كلي من مشروع غزير“.

وأضاف أن تشييد المنشآت في الموقع يسير بوتيرة سريعة حيث تم حتى الآن حفر 126 بئرا من أصل 300 بئر مزمع حفرها بالمشروع.

وأشار العجيلي إلى أن الاستثمارات في المشروع بلغت 9.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من أصل تقديرات إجمالية للاستثمارات في منطقة المشروع تبلغ 16 مليارا.

واستأنفت بي.بي إنتاج الغاز في حقل خزان في أوائل أبريل نيسان عقب إغلاق مخطط له استمر لثلاثة أسابيع.


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