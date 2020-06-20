نجاح عملية لمريض قرحة متفجرة وثقب بالأمعاء في السويس

نجح أطباء مستشفى التأمين الصحي في السويس في إجراء جراحة لرجل مسن كان يعاني من صدمة تسممية وثقب في الأمعاء، ونقله للعزل إذ كان يعاني المريض من أعراض فيروس كورونا المستجد.





وقال مصدر طبي مسؤول بالمستشفى إن قسم الطوارئ استقبل اليوم السبت مريض يبلغ 60 سنه.





و كان يعاني صدمة تسممية بالبطن نتيجة إصابته بقرحة منفجرة بالمعدة وثقب بالأمعاء، وكانت تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أنه جرى تحضير المريض ونقله إلى غرفة العمليات، وأجريت عملية استكشاف بالبطن وإصلاح ثقب الأمعاء، وعلاج القرحة، تحت إشراف الدكتور تامر النعيمي كلا من رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور محمد عبد الحق رئيس قسم التخدير، وفريق العمل الذي ضم الأطباء أحمد موافي اخصائي الجراحة، وخالد سمير نائب الجراحة والتمريض.



