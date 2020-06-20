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فن

عزيز مرقة يشارك في أكبر مهرجان موسيقي أون لاين بالعالم العربي.. صور

السبت 20/يونيو/2020 - 09:56 م
عزيز مرقة
عزيز مرقة
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سعيد فراج - محمد نحلة
أطل الفنان والموسيقي الأردني عزيز مرقة على جمهوره العربي بأكبر حفلاته الغنائية الأون لاين،  في ثاني حفلات الموسم الثاني لمهرجان وي الموسيقي. 

وقدم عزيز مرقة، توليفة غنائية من أشهر أغانيه منها "يا بنت الناس" و"ياباي" و"موالي"،  وأجدد أعماله "داليا" التي ناقش خلال قضية الزواج المبكر، عبر بث مباشر على اليوتيوب،  وضع خلالها لمسته الموسيقية الخاصة إبان مشاركته في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان "وي" الموسيقي الأونلاين "we online music festival".

يأتي هذا المهرجان كتجربة غنائية هي الأولى والأكبر من نوعها التي تجمع نخبة من أشهر الفرق الموسيقية في العالم العربي،  منها جدل والمربع وآخر زفير من الأردن ودينا الوديدي وديسكو مصر ووسط البلد من مصر، وذلك لنشر البهجة وسط أزمة فيروس كورونا،  الذي أجبر العالم على التباعد الاجتماعي والحرص على البقاء في المنازل التزاما بإجراءات الحجر الصحي لمكافحة تفشي الوباء العالمي. 

عزيز مرقة مغنى ومنتج ومؤلف موسيقى أردنى، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقى يجمع بين مزيكا الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه "بنت الناس" و"ياباى" و"هى"، وأطلق مؤخرا أجدد أغانيه "داليا"، التي ناقش خلالها الزواج المبكر،  بجانب أغنية "موالي"، التي جسد خلالها روح العندليب وأيام الزمن الجميل.
عزيز مرقة عزيز مرقة
عزيز مرقة عزيز مرقة
عزيز مرقة عزيز مرقة
عزيز مرقة عزيز مرقة
عزيز مرقة عزيز مرقة
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