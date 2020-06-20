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ممدوح غراب يحدد نسبة الإشغال فى غرف العناية المركزة بالشرقية

السبت 20/يونيو/2020 - 09:49 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه تم تشكيل لجنتين برئاسة عضوين من مجلس النواب للمرور على المستشفيات للتعرف على أى مشاكل بها خاصة بمصابى فيروس كورونا.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامى سيد على عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن نسبة الإشغال فى غرف العناية المركزة وصلت إلى 100%، وهى مشكلة تواجه المسئولين فى المحافظة.

واختتم غراب أنه عقد لقاء مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عبر الفيديو كونفرانس، بحضور قيادات من وزارة الصحة، وتم الاتفاق على فتح بعض أماكن العزل والعناية المركز بمستشفيات العاشر من رمضان كمرحلة أولى بها 8 أسرة عناية مركزة.
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