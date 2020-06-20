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فن

شاهد.. رسالة دعم من احمد زاهر لطلاب الثانوية العامة لمواجهة كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:44 م
احمد زاهر
احمد زاهر
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اسماء الحسينى
حرص الفنان احمد زاهر على دعم طلاب الثانويه العامة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا ، بنشره فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "

وكتب زاهر معلقًا على الفيديو :"الى كل طالب وطالبة في الثانوية العامة متنسوش يا ولاد كمامتكم وكحولكم واقلامكم وحطوا عقلكم جوا راسكم وسيبها على الله #ثانوية الكورونا "

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتمام الاستعدادات النهائية في المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، والتي ستبدأ غدًا الأحد 21 يونيو 2020.

وقال وزير التربية والتعليم: تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم : أنه تم الانتهاء من تعقيم جميع المدارس واللجان، والانتهاء من كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن يحافظ على سلامة الطلاب.


من جانبه.. قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم: عايز أقول لكل أولياء الأمور إن ولادكم في عنينا واحنا خايفين عليهم زيكم، وإن شاء الله ستكون امتحانات آمنة .

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