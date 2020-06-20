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ديني

خالد الجندي: يجوز الدعاء بالرحمة لغير المسلم

السبت 20/يونيو/2020 - 09:40 م
الدعاء لغير المسلم
الدعاء لغير المسلم
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز الدعاء بالرحمة على غير المسلم، محذرًا من الانسياق وراء من لا يعلم من أمر الدين شيئًا، ممن يطلقون الألفاظ بالكفر والإيمان دون دراية بصحيح الدين الإسلامى الحنيف.

وشدد "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت: على أنه لا يوجد أحد يتنزل عليه الوحى من السماء حتى يقول هذا مؤمن وغيره كافر.


وأضاف أن الكفر والإيمان فى القلب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أنه لا يجوز لبشر أن يحكم على غيره بالكفر، كون الوحى انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتابع: "إلا الكافر المعين بوحى لا يجوز أن نطلب لهم لا الرحمة ولا المغفرة مثل قوم هامان وثمود وفرعون".

وأكد "الجندى"، أن الكبائر بأنوعها لا تخرج صاحبها من الملة، لافتًا إلى أن مرتكب الكبيرة سيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ما اقترف ولكن لا يجوز أن نقول أن مرتكب الكبيرة "كافر".

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