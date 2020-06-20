تراكمت علي أيام صيام لسنوات كيف أقضيها.. مستشار المفتي يرد

الأحكام الفقيهة غالبا تبنى على غلبة الظن، وهذا من رحمة الله بنا، فما يغلب على ظنك هو ما تقضيه مع الأخذ في الاعتبار أن كل امرأة تعلم غالب مدة عادتها الشهرية من 5 أيام أو غير ذلك.

وقال « عاشور » إن