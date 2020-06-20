AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تراكمت علي أيام صيام لسنوات كيف أقضيها.. مستشار المفتي يرد

السبت 20/يونيو/2020 - 10:07 م
تراكمت علي أيام صيام
تراكمت علي أيام صيام لسنوات كيف أقضيها.. مستشار المفتي يرد
Advertisements
يارا زكريا
تراكمت علي أيام صيام لسنوات كيف أقضيها، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، خلال إحدى حلقات البث المباشر للدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

وقال « عاشور» إن الأحكام الفقيهة غالبا تبنى على غلبة الظن، وهذا من رحمة الله بنا، فما يغلب على ظنك هو ما تقضيه مع الأخذ في الاعتبار أن كل امرأة تعلم غالب مدة عادتها الشهرية من 5 أيام أو غير ذلك.

وتابع مستشار المفتي: « فإذا غلب على ظنك أنك لم تصومي لـ 5 سنوات؛ فاضربي 5 أيام  لم تقضيها من رمضان كل سنة في 5 سنوات، والناتج تصوميه على فترات متباعدة، وليكن اثنين وخميس من كل أسبوع أو أسبوعين، لافتًا: ويمكنك أن تجميع بين نية القضاء وصيام النفل فتزيدي في الأجر والثواب». 


كيفية قضاء الفائت من رمضان منذ سنوات: 

كيف تقضى صيام الأيام الفائتة من عدة سنوات، سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح وسام خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن على من فاتها صيام أيام من شهر رمضان، قضاء صيام تلك الأيام بعد زوال الأعذار كلها.

وأوضاف أن من فاتها صيام أيام عديدة من شهر رمضان، إذا صامت يومًا واحدًا في الأسبوع، فستصوم 52 يومًا على مدار العام، وإذا صامت يومين في الأسبوع، فستصوم 104 أيام على مدار العام.


علي قضاء أيام من رمضان لكن نسيت عددها فماذا أفعل؟

أوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الواجب على من أفطر أياما من رمضان لعذر السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس أن يقضيها ؛ لقوله-تعالى- : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).


وأضاف العجمي، فى إجابته عن سؤال: "علي قضاء أيام من رمضان ولا أتذكر عددها، فماذا أفعل؟"، أن من كان عليها أيام من رمضان ولا تعرف عددها فعليها أن تصوم إلى أن يغلب على ظنها أن إنتهت مما عليها، كذلك من شكت فى عدد الأيام التى عليها هل هي 5 أم 6 فعليها ان تصوم الـ6 أيام، فتصوم على سبيل الاحتياط فهو أولى ؛ لتبرأ ذمتها بيقين فإن كان عليها 5 أيام فتكون صامَتْها، وصامت اليوم الـ6 نافلة.

واستطرد: "إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه لأنه إن كان واجبًا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين ، وإن كان غير واجب فهو تطوع".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم قضاء الصيام قبل رمضان.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

نسيت كام يوم فطرت في رمضان.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

الإفتاء توضح كيفية قضاء الفائت من رمضان منذ سنوات.. فيديو

هل يجوز للزوجة قضاء الصوم عن زوجها المتوفى.. فيديو

الإفتاء: 3 أيام يحرم فيها الصيام مع العيدين

جائز ولا بأس.. رد مجدي عاشور على سؤال عن حكم الصوم بنية إنقاص الوزن

ترشيحاتنا

مهلة 72 ساعة للسكان.. قرار سعودي بإخلاء منازل قريبة من الحرم النبوي لازالتها.. تفاصيل

محمود خلف: أردوغان يسلح الميليشيات والمرتزقة ولا يستطيع نقل قواته إلى ليبيا.. فيديو

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

الشاى الأخضر واللبن أبرزها.. مشروبات تقضي على الدهون في 15 يوما

في آخر أيام حظر التجول ..هل تتجه السعودية الى مناعة القطيع؟

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

AdvertisementS

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

بـ توب أسود.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة جريئة وجذابة

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

لن يقترب أحد من الخطوط التي حددها السيسي.. مستشار أكاديمية ناصر: مسرح عمليات ليبيا مدروس جيدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل امتحانات الثانوية بساعات.. استشاري يوجه نصائح للطلاب والأسر والمراقبين

بدون مكياج.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة.. شاهد

الشاى الأخضر واللبن أبرزها.. مشروبات تقضي على الدهون في 15 يوما