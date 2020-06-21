عبر تطبيق zoom.. بدء دورة إعداد مدرب الحساب الذهبي أونلاين

معسكر صيفي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

تعرف على مميزات اعتماد مدرب إلكتروني بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس





ينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub بجامعة عين شمس ، معسكرا تدريبيا للطلبة والخريجين وأصحاب الأفكار الفعالة وتأهيلهم عن طريق تقديم برنامج متكامل لأساسيات ريادة الاعمال iCamp وتمكينهم من صناعة الفكرة واختبارها وتطويرها إلى بدايات تنفيذها وانباتها كنواة لمشروع مستقل قوي ومؤثر.





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وأضاف مركز الابتكار ان المعسكر يتيح تعلم اساسيات ادارة وتنظيم وتطوير المشروعات عن طريق تقديم برنامج متكامل لأساسيات ريادة الأعمال i Camp من خلال محاضرات مكثفة لأساسيات إدارة الأعمال في مجالات مختلفة مثل أساسيات عمل خطة تسويقية Marketing Plan اساسيات بناء نموذج عملBusiness Model، الإنتاج السلس والإدارة الاقتصادية Lean Approach، تحديد الفئة المستهدفة واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها Customer Segments، الامتيازات غير الموجودة لدي المنافسين مثل كيفية وضع حلول فعالة بقيمة مضافة Value Proposition وبناء نموذج تجريبي لفكرتك Solution Demo





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وأشار إلى أن كل هذا يساعد في تكوين نموذج أولى لتنفيذه على أرض الواقع الي جانب الأولوية في الاشتراك في البرامج والمسابقات المقدمة من مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub مثل ASU_Innovates_Competition وسيكون هناك اختيار لأفضل مشاريع وفرق وافكار لتأهيلهم ودخولهم حاضنة أعمال Pre-incubator program واشتراكهم في برنامج مكثف لمدة 3 شهور ومنح تصل الى 10 آلاف جنيه.



وينقسم المعسكر إلى مجموعتين بالتوازي: الطلبة والخريجين لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

مدة المعسكر : 3 اسابيع مقسمه كالتالي :

مرحلة التدريب والتعلم : أسبوعين \ 3 محاضرات أسبوعيا \ المحاضرة 5 ساعات

مرحلة التنفيذ : أسبوع \ اجتماعين

شروط القبول :

الالتزام الكامل بالحضور لأقصى استفادة يفضل اختيار فريق عمل مكون من 3 افراد اول اكثر ( اختياري) اذا لديك مشروع تخرج ( اختياري) وذلك من خلال الرابط التالي https://www.facebook.com/events/2709369749301703/ الفرصه متاحه حتى 2/7/2020





قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، في سابقة هي الأولى في مصر والوطن العربي، انتهت أمس فعاليات لجنة اعتماد مدرب إلكتروني عن بعد التي عقدها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس "أونلاين" عبر منصة رؤية للتعليم والتدريب، لمجموعة من المتدربين من (مصر، والسعودية، والإمارات).





وأضاف السعيد خلال تصريحاته لصدي البلد: يحصل المتقدم من خلالها على كارنيه مدرب إلكتروني عن بعد بعد اجتيازه معايير الاعتماد كافة والتي منها، اجتياز دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد من جهة حكومية لا تقل عن (30) ساعة تدريبية، فضلا عن اجتياز لجنة المقابلة التي يعرض فيها المتدرب جلسة تدريبية كحد أدنى عبر إحدى المنصات التدريبية.



وأوضح مدير مركز تعليم الكبار مميزات الاعتماد وهي ان يحصل المتدرب على شهادة وكارنيه مدرب إلكتروني عن بعد من مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.

ثانيا للمدربين المعتمدين الأولوية في تقديم دورات وورش عمل أونلاين، التي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.





قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن المركز ينظم دورة إعداد مدرب الحساب الذهبي بدءًا من اليوم 20 يونيو بإشراف مركز تعليم الكبار بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب.





وأضاف "السعيد" لـ "صدي البلد"، أن مدة الدورة 10 أيام في الفترة من 20 يونيو إلى 11 يوليو، بإجمالي (50 ساعة) شاملة ساعات التدريب والتكليفات وتكون 3 أيام في الأسبوع وتعقد الدورة عن بعد أونلاين.



