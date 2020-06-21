مسئولية كبيرة.. الكدواني يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

وجه يحيى الكدوانى عضو مجلس النواب، عددا من النصائح الهامة لطلاب الثانوية العامة بشأن المحافظة على ضبط النفس والتركيز فى الامتحانات واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وباء كورونا من الانتشار.





وقال "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، إن هناك ضرورة قصوى لالتزام المواطنين وخصوصا طلاب الثانوية العامة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، معقبًا: "ينبغى عدم التزاحم والالتزام بنظام التباعد الاجتماعى".





وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عندما كان يخوض امتحانات الثانوية العامة كانت الأجواء هادئة ولم يكن هناك تكدس سكانى وهذا القى بظلاله على سباق الثانوية العامة فكان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا تجعلنا نتحمل الصعوبات والمتاعب من أجل الوصول الى الهدف المنشود.



