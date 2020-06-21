AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مسئولية كبيرة.. الكدواني يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:02 ص
يحيى الكدوانى عضو
يحيى الكدوانى عضو مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
وجه يحيى الكدوانى عضو مجلس النواب، عددا من النصائح الهامة لطلاب الثانوية العامة بشأن المحافظة على ضبط النفس والتركيز فى الامتحانات واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وباء كورونا من الانتشار.

وقال "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، إن هناك ضرورة قصوى لالتزام المواطنين وخصوصا طلاب الثانوية العامة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، معقبًا: "ينبغى عدم التزاحم والالتزام بنظام التباعد الاجتماعى".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عندما كان يخوض امتحانات الثانوية العامة كانت الأجواء هادئة ولم يكن هناك تكدس سكانى وهذا القى بظلاله على سباق الثانوية العامة فكان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا تجعلنا نتحمل الصعوبات والمتاعب من أجل الوصول الى الهدف المنشود.

وتابع حديثه قائلا: "على ايامنا كان فى دروس خصوصية لكن ليس المنهج الحالى ولم يكن هناك وسائل ترفيهية مثل اليوم والاسرة كان لها دور كبير فى عملية التحفيز ما دفعنى فى النهاية إلى الحصول على مجموع كبير يؤهلني الى الالتحاق بكليات القمة لكنى اخترت أن التحق بكلية الشرطة لأنه كان هدفا اساسيا لى من البداية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطالب برلمانية بإغلاق أسواق الملابس والسلع غير الأساسية

مقترحات برلمانية لمواجهة تداعيات كورونا.. إعادة النظر في قرار غلق المقاهي والمطاعم.. إجراء امتحانات الثانوية العامة بالملاعب المفتوحة.. والتأمين على حياة الأطباء

للأطباء والطلاب وأصحاب المقاهي.. 3 مقترحات برلمانية جديدة لدعمهم في مواجهة كورونا

أول رد من مجلس النواب بعد مد العمل بحظر التجول

يبدأ الخامسة مساء.. "النواب" يكشف سبب عدم فرض الحظر الكامل في العيد

تعليم البرلمان: تعاون كامل بين أجهزة الدولة لتوفير الحماية لطلاب الثانوية العامة .. فيديو

ترشيحاتنا

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

إعارة بنية البيع .. الأهلي يوافق على رحيل ناصر ماهر إلى الدوري البرتغالي

رفض المشاركة في مسحات اتحاد الكرة.. نادي مصر يعلن تأجيل تدريباته لأجل غير مسمى

محمد رمضان بعد تصدر ميوزيك أورد العالمية للفنانين العرب: أنا في الساحة واقف لوحدي

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

في ذكرى وفاة سعاد حسني .. تعرف على سبب عدم إعلان عبد الحليم حافظ زواجه منها

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدوتة معكوسة .. فيلم يجسد صراع الأميرة ديانا ويضع نجمة Twilight أمام المدفع

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها