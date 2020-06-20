الصحة: الفئة العمرية ما بين 60 إلى 69 عامًا الأعلى في نسب وفيات كورونا

أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أن 86% من حالات الإصابة الشديدة بكورونا والتي تستدعى دخولهم إلى العناية المركزة من أصحاب الأمراض المزمنة.





وتابع وديع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " Dmc"،:" أن الفئة العمرية ما بين 60 إلى 69 عامًا يمثلون أكبر نسبة من وفيات بكورونا في مصر".









ونوه مسشار وزيرة الصحة إلى أنه رصد عزوف كامل من أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج أو تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة خوفا من عدوى فيروس كورونا، وهو ما دفع المسئولين لعودة العمل بمبادرة 100 مليون صحة لصالح أصحاب الأمراض المزمنة.





وانطلقت اليوم مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة»، لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بمحافظات الجمهورية كافة.



