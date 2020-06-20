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مرأة

بدون مكياج.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة.. شاهد

السبت 20/يونيو/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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رنا عصمت

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام،

 وظهرت نادين بإطلالة رائعة نالت بها تعليقات الإعجاب من متابعيها.

وكتبت نادين نسيب نجيم على صورتها،  خلصت تصوير وصار الوقت آخد بريك طويل و ناااااام.. برجعلكم بس اوعى بعد شي أسبوع .

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وظهرت نادين نسيب نجيم بتيشرت  باللون الرمادى  بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في وضع المكياج، أو ارتداء الإكسسورات؛ بل اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية ساحرة.

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