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برلمان

برلمانية: الشعب المصري ونوابه وراء القيادة السياسية في حماية أمن مصر القومي

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
أشادت مرفت الكسان عضو مجلس النواب بالرسائل التي حرصت الدولة المصرية على أن تُبعث بها اليوم من المنطقة الغربية العسكرية، معقبة:" الشعب المصرى ونوابه وجميع الأحزاب السياسية وراء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.


وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أن جيش مصر وشعبها قادر على حماية امنها القومى وتؤكد ان مصر قوية بجيشها ولن تسمح باى تجاوزات، مشددة  أن الشعب المصري وبرلمانه يقف داعمًا ومساندًا لكل إجراء تتخذه الدولة المصرية في سبيل مجابهة التحديات والمخاطر، واتخاذ ما تراه لازمًا للحفاظ على الأمن القومي.

وكان ذلك بعد أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

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