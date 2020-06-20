يستقبله على باب الجنة.. نادية عمارة تنصح من مات ابنه في حياته بـ 6 أمور

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن الأعمار بيد الله وحده، فأجل الإنسان مكتوب من وقت نفخ الروح فيه وهو ما زال جنينا من بطن أمه، ولا ينبغي لأحد أن يظن خلاف ذلك؛ فإنه إذا جاء الأجل لا يتأخر الإنسان عنه ساعة ولا يتقدم.
وأضافت « عمارة» في ردها على إحدى المتصلات تظن أنها تسببت في موت ابنها؛ لأنها أرسلته للعمل في مهنته يوم إجازته فمات في حادثة، عبر برنامجها « قلوب عامرة» على فضائية « ON» أن من مات له ولد وصبر على فقده، وحمد الله على قضائه وقدره؛ فإن هذا الولد سيلقاه على باب الجنة، ويأخذ بيده إلى بيد الحمد فيها؛ كما أخبرنا بذلك رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-.
وأرشدت الداعية الإسلامية إلى ضرورة الانشغال بالذكر والعبادة والدعاء وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن يكون هناك ورد للإنسان لا يقل عن ألف مرة في اليوم، مؤكدةً: « من التزم بذلك ستتبدل أحواله إلى أفضل حال ببركة الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وهذا من جملة الأسباب المعينة على تسلية القلوب وإصلاح البال.
ونبهت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، في حلقة سابقة إلى أنه يجب على أولياء الأمور حسن اختيار الزوج الصالح لبناتهم، وعدم التعجل في إتمام أمر الزواج قبل التأكد من دين المتقدم وخُلقه كما أرشدنا رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-.