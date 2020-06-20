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وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

السبت 20/يونيو/2020 - 10:38 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير خارجية أردوغان فهم رسالة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن الأزمة الليبية، مضيفا "وزير خارجية أردوغان صرح بألا يمكن التغاضي عن أهمية السلام في ليبيا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تصريحات الرئيس السيسي عملت هسهس لـ أردوغان وأعوانه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "رسالة مصر والرئيس السيسي وصلت إلى أنقرة  فيما يتعلق بالأزمة الليبية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لأول مرة الخارجية التركية تتحدث عن أهمية السلام في ليبيا والحل السياسي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "تركيا استوعبت رسائل للرئيس السيسي وأدركت ان ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي لمصر".
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