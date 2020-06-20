نائب رئيس جامعة عين شمس: استقبلنا 80% من أبحاث طلاب فرق النقل ولن نمد فترة التقديم

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحات لصدي البلد ان الجامعة ملتزمة بالمواعيد ولا توجد فرصة لمد فترة تقديم الابحاث، منوها بان نسبة الرفع عالية جدا في الجامعة وتتخطي 80% .

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الجدير بالذكر أكد الدكتور عبد الفتاح أن جميع الكليات ملتزمة بقرارت المجلس الاعلي للجامعات ويوجد بعض الكليات حسب التخصصات فبعض الكليات سوف تستمر 3 أسابيع لتقديم الابحاث والبعض الاخر سوف يكون أقل من 3 أسابيع .









وأشار الي المجلس الاعلي للجامعات أصدر قرارا بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين موضحا ان الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات .





ووفقا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات تم إلغاء إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)