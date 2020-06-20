هايدى كرم تفشل فى تنفيذ فيديو تيك توك مع شقيقتها

وعلقت هايدى كرم على الفيديو قائلة : دي كانت اول محاوله فاشله لعمل ڤيديو تيك توك 😂😂 مواهب مدفونه 🤪🤪🤪 @mayanegarine انا ابني طولي و انتي عندك تلات عيال ... امتى ربنا هايهدينا مش عارفه 🙈🙈

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يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.



