أحمد موسى: أمن مصر القومي في رقبة رجل يدرك كيفية التدخل لحمايته

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تصريحات وزير خارجية تركيا بعد كلمة الرئيس السيسي اليوم عن الأزمة الليبية تؤكد أن مصر دولة قوية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أمن مصر القومي في رقبة رجل يدرك توقيت وكيفية التدخل في التوقيت المناسب للحفاظ عليه".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر لديها قوة لا يستهان بها على مستوى العالم".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر تمتلك أسلحة وامكانيات قوية لحماية أمنها القومي".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "تركيا استوعبت رسائل للرئيس السيسي وأدركت ان ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي لمصر".