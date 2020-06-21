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حوادث

إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الإخواني محمد ناصر للمفوضين

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير:
قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى التى تطالب باسقاط الجنسية المصرية عن الاخوانى محمد ناصر، لتجنسة بالجنسية التركية لهيئة المفوضين.

وأكدت الدعوى، أن محمد ناصر أحد قيادات الإخوان في الخارج، ويخشي من الملاحقات الامنية لاسيما وانه صادر ضده أحكام قضائية، وهو ما يدفعه إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن له حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات.

وتعد الجنسية التركية، أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
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