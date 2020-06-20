محمد النني يساهم في فوز بشكتاش على دنيزلي 5-0 بـ الدوري التركي

حقق فريق بشكتاش فوزا كبيرا على نظيره دنيزلي بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "دينيزل اتاتورك"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري التركي.

سجل بشكتاش أول الأهداف من توقيع اللاعب بوراك يلماز، بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة، وأعاد أوسكار إستوبينان المباراة لنقطة التعادل في الدقيقة 53.





وعاد بشكتاش للتقدم من جديد بالهدف الثانى فى الدقيقة 61، عن طريق جوكهان جونول.





وأضاف بشكتاش 3 أهداف متتالية عن طرييق جورج نكودو، أدم لييايتش وعبد الله ديابى، فى الدقائق 67، 75 و 78.





الفوز بشكتاش رفع رصيد بشكتاش للنقطة 47 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي، وتوقف رصيد دينزلى سبور، عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، ويتصدر باشاك شهير، برصيد 59 نقطة.