شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر لزملائه: اعذرونى محدش عارف المشاكل اللى أنا فيها

حرص وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تقديم اعتذار لزملائه الفنانين، بسبب ما صدر منه من تصرفات فى الفترة الأخيرة.





وكتب وائل عبر حسابه على "فيسبوك": "عايز أعتذر لصحابى فى المهنة إذا صدر منى شيء مش تمام أو غريب وجديد عليا ليهم.. اعذرونى محدش عارف كم المشاكل اللى أنا فيها بقالى سنتين.. وللأسف بقيت عصبى جدا".





وتابع: وائل عبد العزيز "آسف مرة تانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلى من الأول".









يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.







