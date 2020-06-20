نائب محافظ المنيا يكشف تفاصيل إخراج مسنة من مستشفى الحميات

قال الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إن واقعة تعامل المحافظة مع سيدة مسنة كانت أمام مستشفى حميات المنيا، جاء بعد وقوع خطأ إدارى، موضحًا أن المستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا، ونظرًا لخلو السيدة من الفيروس تم إخراجها حفاظًا على حياتها ولكن ذلك خطأ إدارى لأنه كان يجب أن يتم نقلها إلى مستشفى اخر من خلال سيارة إسعاف.





وأضاف "أبو زيد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على كرامة المواطن وحقه فى الحصول على الخدمة الصحية أمر يتم مراعاته بشكل أساسى، وتابع:"هناك توجيهات بتقديم خدمة طبية تحوز رضا المواطن".





وشدد "أبو زيد"، على أنه تم محاسبة المسئول على الإهمال الإدارى الذى تسبب في إخراج سيدة مسنة من المستشفى.