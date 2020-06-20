AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب محافظ المنيا يكشف تفاصيل إخراج مسنة من مستشفى الحميات

السبت 20/يونيو/2020 - 11:11 م
كورونا
كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إن واقعة تعامل المحافظة مع سيدة مسنة كانت أمام مستشفى حميات المنيا، جاء بعد وقوع خطأ إدارى، موضحًا أن المستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا، ونظرًا لخلو السيدة من الفيروس تم إخراجها حفاظًا على حياتها ولكن ذلك خطأ إدارى لأنه كان يجب أن يتم نقلها إلى مستشفى اخر من خلال سيارة إسعاف.

وأضاف "أبو زيد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على كرامة المواطن وحقه فى الحصول على الخدمة الصحية أمر يتم مراعاته بشكل أساسى، وتابع:"هناك توجيهات بتقديم خدمة طبية تحوز رضا المواطن".

وشدد "أبو زيد"، على أنه تم محاسبة المسئول على الإهمال الإدارى الذى تسبب في إخراج سيدة مسنة من المستشفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: مصر حجزت دفعة أولى من دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا

خلال تفقدها مستشفى حميات الإسكندرية.. وزيرة الصحة: مصر تتسلم دفعة من دواء ريمديسيفير ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لـ كورونا.. جار تطوير ورفع كفاءة 35 مستشفى حميات وصدر لتصبح مستشفيات عزل

رئيس الوزراء يتابع تجهيز وتأهيل مقرات عزل مصابي كورونا.. وزيرة الصحة: رفع كفاءة وتطوير 35 مستشفى حميات وصدر لهذا الغرض.. والانتهاء من 30 منها قبل عيد الفطر

نائب محافظ المنوفية يكشف تفاصيل واقعة هروب مسنة بعد سحب مسحة لها

رموها أمام الثلاجة دون تغسيل.. القصة الكاملة لأزمة جثمان متوفاه بكورونا في الشرقية

محافظ أسوان : صحة المواطن فوق أى اعتبارات.. وآلية متكاملة للتعامل مع كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و89 وفاة

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

قس روسي منشق يستولى على كنيسة ويدعى زيف جائحة كورونا|شاهد

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

وفرنا كل الفرص لإثيوبيا .. سامح شكري: سد النهضة يمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

لص يجر عجوزًا على الأرض لسرقة حقيبته.. مشهد مؤلم

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الحجر المنزلي .. 10 نصائح عند وضع المكياج

بعد نشر فيديو لفتاة تعرض نفسها للزواج .. استشاري صحة نفسية: تبحث عن الشهرة واللايك

بالأبيض الجريء .. شاهد رانيا منصور في أحدث إطلالاتها