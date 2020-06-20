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أخبار البلد

اتحاد الجالية المصرية باليونان: نساند قرارات القيادة السياسية في الحفاظ على أمن مصر

السبت 20/يونيو/2020 - 11:13 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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سعيد العربي

قال محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية  في اليونان،  ان الاتحاد يساند قرارات القيادة السياسية في الحفاظ على أمن مصر. 


وشدد على أنه فى ظل التطورات السريعة والمتلاحقة على الساحة الليبية وتنامى الدور الإرهابى للمليشيات الإرهابية المسلحة والتى باتت تسيطر على مقدرات الشعب الليبى والمدعومة من دول راعية للإرهاب والتى تسعى لتحقيق أوهام بناء إمبراطوريات على حساب الدم والتراب العربى وفى ظل غياب وتقاعس للمجتمع الدولى فى إتخاذ قرارات فاعلة على أرض الواقع لحل الأزمة الليبية ،فإن اتحاد الجالية المصرية فى اليونان يؤكد على حق مصر الشرعى بما تكفله القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وكذلك تلبية لنداء مجلس النواب الليبى والمنتخب شرعيًا من الشعب الليبى  فى إتخاذ مصر كل مايلزم خطوات فاعلة من أجل الحفاظ على أمنها القومى وحماية حدودها وحقن الدماء الليبية وعودة الأمن والإستقرار لليبيا والذى لايتجزأ عن الأمن القومى العربى والعودة إلى مفاوضات بناءة تقوم على مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.


واعرب الإتحاد عن دهشته وإستغرابه وإستنكاره للموقف حكومة الوفاق الذى رفض ماجاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص الشأن الليبى والتى ألقاها أثناء تفقده للمنطقة العسكرية الغربية اليوم ،لتهدر بذلك حكومة الوفاق فرصة أخرى ربما تكون الفرصة الأخيرة بعدما أهدرت فرصة المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية.

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