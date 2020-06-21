كلود وفرانس ليمان يقدمان 44 عملًا فنيًا في مزاد خيري

قرر جامعا الأعمال الفنية الفرنسيان كلود وفرانس ليمان، اللذان ساهما في تقديم العديد من أعمال فناني الشرق الأوسط للجمهور الباريسي منذ العام 1988، التبرع بـ 44 عملًا فنيًا من مجموعتهما الشخصية من الأعمال الفنية الإبداعية المعاصرة لفنانين من الشرق الأوسط واليابان وفرنسا.





وعهِد هذان الزوجان إلى دار كريستيز للمزادات في باريس ببيع هذه الأعمال الفنية، حيث سيتم توظيف ريع هذا المزاد الخيري لمساندة الفنانين الشباب ممن تأثروا بجائحة كورونا الحالية، ولدعم صندوق كلود وفرانس ليمان التابع لمعهد العالم العربي في باريس والذي يهدف لتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية، وتنظيم المعارض، وإجراء الأبحاث، ونشر كتالوجات المعارض.





وستعرض الأعمال الفنية في مزاد عبر الإنترنت بدءًا من 24 يونيو وحتى 16 يوليو، حيث يتراوح السعر التقديري للعمل بين 1000 يورو وحتى 40000 يورو.





وقدم الزوجان كلود وفرانس ليمان في أكتوبر 2018 هبة ثمينة قوامها 1300 قطعة فنية لفنانين من الشرق الأوسط إلى المتحف التابع لمعهد العالم العربي في باريس، وكانت هذه أكبر مجموعة مقتنيات يتم التبرع بها إلى المعهد منذ تأسيسه في العام 1980 من قبل 18 دولة عربية، وبعد عام واحد فقط زاد عدد الأعمال الفنية الممنوحة إلى 1،500 عمل.





وتعكس الأعمال الـ 44 ستين عامًا من التطور الفني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بدءًا من العمل الأبرز للفنان شفيق عبود تحت عنوان "موسم" لعام 1959 والذي تبلغ قيمته التقديرية بـين 40000 و 60000 يورو وانتهاءً بمجموعة من تسع أعمال فنية تم إنتاجها في عامي 2019-2020 حول حريق كاتدرائية نوتردام الذي شب في أبريل 2019، وأطلق كلود ليمان فكرة المشروع حين كان شاهدًا على دمار هذا الصرح التاريخي من داخل معهد العالم العربي المطل مباشرة على كاتدرائية نوتردام.





وبهذه المناسبة، قال جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس معهد العالم العربي: "إن كلود وفرانس ليمان، اللذين اشتهرا بسخائهما، كانا من أوائل من آمن بإبداع الفنانين المعاصرين في العالم العربي. إن الأعمال الخيرية تشكل مغامرة إنسانية نبيلة، تنمو وتزدهر باستمرار، وعلى هذا الأساس أصبح الزوجان الداعمان لمتحف معهد العالم العربي داعمين أيضًا للفنانين العرب، وإنه لمن دواعي فخري أن أساهم بدوري في رعاية هذا المزاد الخيري المهم."





ومن جهتها، قالت فاليري ديدييه، خبيرة الفن المعاصر والانطباعي لدى دار كريستيز: "إنه من دواعي سروري تنظيم هذا المزاد الخيري في باريس لصالح صندوق كلود وفرانس ليمان التابع لمعهد العالم العربي.





وأشعر شخصيًا بإعجاب كبير تجاه كلود وفرانس، وبالأخص كرمهما اللامحدود، فهما كرسا حياتهما بالكامل لدعم هؤلاء الفنانين ونحن على ثقة بأن جامعي الأعمال الفنية سيدعمون مبادرتهم السخية لإحياء نشاط معهد العالم العربي في باريس."





ومن أسماء الفنانين الذين ستباع أعمالهم في المزاد الخيري:

شفيق عبود - يوسف عبدلكي – إيتيل عدنان - ناصر الأسودي - بطرس المعرّي - ضياء العزاوي - أسادور - عبدالله بن عنتر - محجوب بن بلة - خليدة بوغريت - شوقي شوكيني - دحمان - خالد ضوا - فاطمة الحاج - عبدالقادر غرماز - محمد القاسمي - محمد خدة - محمد عمر خليل – منابو كوتشي - محمد لخليطي - حسين ماضي - ناجية ميحادجي - فرانسوا سارغولوغو - حسين الطائي - خالد تكريتي - هاني زعرب.