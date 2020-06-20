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مديرإدارة الشئون المعنوية الأسبق: زيارة السيسي للمنطقة الغربية رسالة ردع

السبت 20/يونيو/2020 - 10:46 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
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حمزة شعيب
علق اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، على تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة المنطقة العربية العسكرية اليوم، قائلا:"هو تفتيش حرب وماشاهدناه اليوم هو أحد التشكيلات ولدينا اكثر من تشيكل فى هذه المنطقة".

وتابع فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" زيارة الرئيس السيسي لـ المنطقة العربية العسكرية يرجع لان هناك توترا فى  المنطقة الحدودية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار رئيس الأركان فى هذه المنطقة والتقى بالقادة والطيارين والقيادة البرية.

وأردف فرج:"زيارة السيسى اليوم رسالة لمن يهمه الأمر فى الداخل والخارج،  ورسالة إلى الدول الخارجية يمكن إعتبارها رسالة ردع معنوي".
ونوه مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يعطى لأى دولة الحق في الدفاع عن أمنها وهذا سيكون في إطار الشرعية تلبية لطلب النظام الشرعى في ليبيا متمثلا في البرلمان الليبى المنتخب، والقوات التركية في ليبيا تحاول السيطرة على منطقة سرت وفايز السراج لا يملك قراره ومن يملك القرار هو أردوغان، ولذلك أكد الرئيس على أن ثروات الشعب الليبي سيستفيد منها الشعب الليبى كما أكد أن مصر ليس لديها أي أطماع في ليبيا.
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