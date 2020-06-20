AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عضو إدارة القناة يكشف موقف أندية المجموعة الثانية من استئناف النشاط

السبت 20/يونيو/2020 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
كشف محمد عنانى عضو مجلس إدارة نادي القناة موقف اندية مجموعه القاهرة بدورى القسم الثاني من استئناف الدورى المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا.
وقال عناني في تصريحات صحفية : بالطبع عودة النشاط الرياضي شيء مهم ولكن الوقت بات ضيقا الآن لاستكمال الموسم الحالي وجميع الاندية ترفض إستكماله.
وأضاف عضو مجلس إدارة نادي القناة : ٤٤ نادي من اصل ٥٤ رفضوا إستئناف الموسم الحالي بعد فترة التوقف.
وأكمل بالطبع نأمل في الاستعداد لبداية موسم رياضي جديد وان يتم تجميد الموسم الحالي لانه القرار الأمثل.
واختتم عضو مجلس إدارة نادي القناة تصريحاته قائلا: نادي القناة يقوم الان خلال هذه الفترة وطوال الفترة الماضيه بتنفيذ كل الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المتسجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس نادي الشيخ زايد يتفقد أعمال التطوير ويشدد على تجهيز النادي استعدادا لعودة النشاط

برشلونة يدرس الاعتذار عن استكمال الدوري الإسباني

أخبار الرياضة.. مخاوف في الأهلي من مقلب أزارو.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة عبد الله السعيد.. برشلونة يدرس عدم استكمال الليجا

الأهلي يعلن تمسكه باستئناف الدوري الممتاز | بيان رسمي

كلاكيت تاني مرة.. الأهلي يحذر من عواقب إلغاء النشاط الرياضي

هيكلة القطاع.. تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي

ترشيحاتنا

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

التواصل إنبوكس| فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج على فيسبوك.. فيديو

لص يجر عجوزًا على الأرض لسرقة حقيبته.. مشهد مؤلم

زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد غدا الأحد

لن يقترب أحد من الخطوط التي حددها السيسي.. مستشار أكاديمية ناصر: مسرح عمليات ليبيا مدروس جيدًا

AdvertisementS

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد غدا الأحد

أخبار الأهلي.. تفاصيل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر ..الحجر الصحي يؤجل تجديد فايلر

مرعوب .. ميدو يفاجئ شيكابالا بـ كلب ضخم داخل منزله..فيديو

بعد توليه المهمة رسمياً.. كشري: سأفعل كل شيء لأإسعاد جماهير أسوان

أخبار الزمالك| ميدو يفاجئ شيكابالا.. وآري بابل يعلن توقيعه رسمياً.. وموعد انضمام حمزة المثلوثي

مبلغ مالي أو صفقة تبادلية.. المقاولون العرب يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر

ممكن تضمه لسموحة.. شطة ينتقد حمادة صدقي بسبب أطهر الطاهر

اتحاد الكرة: كل الأندية تؤيد عودة النشاط الرياضي وبند الـ 8 سنوات..فيديو

نجم المقاولون العرب يكشف سر فشل انضمام محمد صلاح للنادي الأهلي .. فيديو

محمد النني يساهم في فوز بشكتاش على دنيزلي 5-0 بـ الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الحجر المنزلي .. 10 نصائح عند وضع المكياج

بعد نشر فيديو لفتاة تعرض نفسها للزواج .. استشاري صحة نفسية: تبحث عن الشهرة واللايك

بالأبيض الجريء .. شاهد رانيا منصور في أحدث إطلالاتها