عضو إدارة القناة يكشف موقف أندية المجموعة الثانية من استئناف النشاط

كشف محمد عنانى عضو مجلس إدارة نادي القناة موقف اندية مجموعه القاهرة بدورى القسم الثاني من استئناف الدورى المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال عناني في تصريحات صحفية : بالطبع عودة النشاط الرياضي شيء مهم ولكن الوقت بات ضيقا الآن لاستكمال الموسم الحالي وجميع الاندية ترفض إستكماله.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي القناة : ٤٤ نادي من اصل ٥٤ رفضوا إستئناف الموسم الحالي بعد فترة التوقف.

وأكمل بالطبع نأمل في الاستعداد لبداية موسم رياضي جديد وان يتم تجميد الموسم الحالي لانه القرار الأمثل.