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حوادث

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

السبت 20/يونيو/2020 - 10:53 م
الترويج للدعارة
الترويج للدعارة
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اسلام مقلد
كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، مع فتاة فى اتهامها باستقطاب راغبي المتعة الحرام من السائحين العرب لـ ممارسة الدعارة بالإعلانعن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانها تتقاضي مبلغ 2000 ريال نظير الساعة.

وأضافت التحقيقات بأن هاتف المتهمة حوى بعض الصور العارية لها والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينهما وبين راغبى المتعة الحرام.

 
وأمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار إيهاب سعده، بحبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام فتاة بعرض نفسها على مواقع التواصل الاجتماعى للممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية.
 
على الفور كلف اللواء مدحت منصر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، فريق بحث بقيادة العقيد وائل طه والعقيد أحمد عز، لجمع التحريات وضبط المتهمة.

 
وكشفت التحريات قيام الفتاة بالإعلان عن نفسها عبر إنشاء صفحة لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعى باسم "ريهام الخطيب" لاستقطاب راغبى المتعة الحرام مع السائحين العرب للممارسة الجنس معها مقابل مبلغ مالى قدره 2000 ريال.
 
وبإعداد كمين لها أسفر عن ضبط المتهمة وتدعى "ي.ر" 27 سنة ومقيمة بمنطقة العمرانية بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول يحوى بعض الصور العارية لها والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينهما وبين راغبى المتعة الحرام.
 
واعترفت المتهمة عقب مواجهتها بما ورد من معلومات، باستخدامها مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لاستقطاب راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة معها مقابل مبالغ مالية متفق عليها.
 
تم تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 6806 جنح قسم شرطة مصر القديمة.
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