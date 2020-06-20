لمواجهة كورونا.. رسالة شديدة اللهجة من وزير الصحة السعودي للمواطنين والمقيمين

مع إقتراب نهاية اخر يوم في الإجراءات التي إتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة كوفيد 19 كان لزاما علي السلطات السعودية وفي القلب منها المنظومة الطبية والصحية تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة التي من شأنها الحفاظ علي ارواح أبناء الشعب السعودي والمقيمين ، منعا لإنتشار الفيروس المستجد الذي لم يُكتشف له علاج حتي الآن.





رسالة الدكتور توفيق ربيعة حملت في طياتها الكثير من النصائح والتحذيرات حيث شدد علي ضرورة الإلتزام بالإحترازات الصحية وخاصة تغطية الفم والأنف بجانب التشدد علي التباعد الإجتماعي والجسدي





وقال " مهم جدا في المرحلة القادمة الإلتزام بالإحترازات الصحية وبالأخص تغطية الفم والانف والتباعد الإجتماعي والمحافظة علي الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق 65 سنة او الذين يعانون بسبب الأمراض المزمنة.



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وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت علي لسان المتحدث الرسمي بإسمها عن تسجيل ما يقرب من 154233 اصابة بفيروس كورونا المستجد حتي الآن وتسبب في وفاة 1230 شخصا و1955 حالة حرجة.

تويتر من أكثر وسائل التواصل الإجتماعي إنتشارا بين ابناء الشعب السعودي لذا لجوء المسؤولين اليه بات أمرا مهما وضروريا حال رغبتهم في توصيل رسالة سريعة ومهمة الي السعوديين ، وهو ما ذهب اليه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق ربيعه موجها رسالة قوية وشديدة اللهجة الي مواطنيه مع قرب عودة الحياة الي طبيعتها من جديد بعد إعلان المملكة إنتهاء الإجراءات المُشددة من إغلاق للمساجد وفرض حظر التجوال الجزئي والكلي وعودة الكثير من الأنشطة الإقتصادية رحلات الطيران الداخلية وغيرها من الإجراءات.