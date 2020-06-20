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توك شو

غدا.. انطلاق الموسم الأول من برنامج "العباقرة أصحاب" على القاهرة والناس

السبت 20/يونيو/2020 - 11:07 م
العباقرة
العباقرة
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قسم التوك شو
ينطلق غدا الأحد الموسم الأول من برنامج "العباقرة أصحاب"، على قناة "القاهرة والناس"  حيث يذاع البرنامج أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، فى الثامنة مساء، ويقدمه الروائى والإعلامى عصام يوسف. 

تعتمد فكرة البرنامج على تكوين فريقين من مجموعة من الأصدقاء، والمنافسة مع فرق أخرى على أسئلة فى العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية وسرعة البديهة، بنفس قوانين العباقرة عائلات والجامعات والمدارس.

وشهد رمضان الماضى 2020 ، الموسم الثانى من برنامج "العباقرة عائلات"، والذى حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.
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