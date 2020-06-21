وزيرة التضامن تعلن نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية ..اليوم

تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة بالعجوزة لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2020، كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات فى مسلسلات رمضان 2020.









يشهد اللقاء عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعدد من الكتاب ومنتجى الأعمال الدرامية والفنانين وعلى رأسهم الفنانة يسرا.