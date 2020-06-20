الدوري الإيطالي .. بارما يفرض التعادل على تورينو في أولى مباريات عودة الكالتشيو

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة بارما ونظيره تورينو بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد "تورينو" الأولمبي وذلك ضمن الجولة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.





افتتح نيوكالاس نكونكو التسجيل لتورينو في الدقيقة 15 مسجلًا أول أهداف السيريا إي بعد العودة من التوقف الذي استمر لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس الكورونا.





وعادل كوكا النتيجة لبارما في الدقيقة 30 بعد تمريرة من زميله الإيفواري جيرفينيو ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وشهدت المباراة إهدار بيلوتي مهاجم نادي تورينو لركلة جزاء في الدقيقة 58، عندما احتسبت لتورينو ضربة جزاء.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي تورينو للنقطة 28 نقطة في المركز الخامس عشر، ورصيد نادي بارما للنقطة 36 في المركز السابع.



