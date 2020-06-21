AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بالأزبكية

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:02 ص
صورة أرشيفية - سرقة
صورة أرشيفية - سرقة السيارات
Advertisements
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الازبكية، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات بدائرة القسم.

وكانت قد قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات بدائرة القسم.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين السابق للتوصل إلى الوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكانت قد نجحت الأطواف الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالأزبكية، حيث تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين التى أصدرت قرارها السابق.

وفي أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية اشتبه فى ٣ أشخاص بجوار سيارة أجرة "تاكسى" يقودها أحدهم وشروعهم فى سرقة سيارة باستخدام أدوات ضُبطت بحوزتهم. 

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الضبط، اعترفوا بمحاولتهم سرقة السيارة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبالكشف عنهم تبين سابقة إتهامهم ومطلوب ضبطهم فى عدة قضايا ، واتُخذت الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات المهربة جمركيا وتزوير مستنداتها

ارتكبوا 7 جرائم .. حبس عصابة تسرق التكاتك بالتبين

حبس عصابة سرقة رواد البنوك بالبساتين

نفذوا 5 جرائم.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بمصر القديمة

حبس لصين لسرقتهما السيارات والاتجار فى الهيروين بمنشأة ناصر

تساوم أصحابها لإعادتها.. مباحث الأزبكية تضبط عصابة تسرق السيارات

ترشيحاتنا

الأزهر يحدد وقت صلاة كسوف الشمس وانتهائها

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 21 /6 /2020 مهنياً وعاطفياً وصحياً

رسالة مصر واضحة إذا تبجح أصحاب المطامع .. لميس الحديدي تعلق على كلمة الرئيس السيسي .. فيديو

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

محمد رمضان بعد تصدر ميوزيك أورد العالمية للفنانين العرب: أنا في الساحة واقف لوحدي

عماد الدين أديب: حديث السيسى اليوم حدد قاعدة الحرب والمفاوضات والخط الأحمر لأمن مصر..فيديو

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور