بعد التوقف بسبب كورونا .. غزل شبين تعود للعمل بإنتاج 100 ألف كمامة يوميا





وأوضح مسؤولو الشركة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع بداية الأزمة وتم اتباع إجراءات تخفيف عدد العمال داخل المصنع وخلال الورديات وتم العمل بنظام الوردية الواحدة بدلا من الثلاث ورديات حفاظا على حياة العمال وخوفا من انتقال العدوي بينهم.









وبعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لجميع العاملين بالمصنع تم إعادة العمل بنظام الورديات الثلاث مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية الا أن عمال الشركة أصروا علي العمل بنظام الوردية الواحدة مما يؤدي لخسارة كبيرة للشركة.









مما اضطر إدارة الشركة لغلق كامل لها وعدم السماح للعاملين بدخول الشركة ووقف الإنتاج وإعطاء العاملين بالشركة الراتب الأساسي فقط دون أية حوافز أو مكافآت.









وعلي الفور تواصلت نقابة العاملين بالشركة مع حمدي نصار رئيس النقابة مع إدارة الشركة وتم إجراء مفاوضات مطولة تم التوصل من خلالها إلى إعادة العمل بنظام الثلاث ورديات والزام العاملين بذلك حتي تتمكن الشركة من دفع رواتبهم كاملة وتعويض الخسائر التي طالت الشركة في الأزمة الأخيرة التي سببها انتشار فيروس كورونا.









وأوضح نصار أن الشركة خلال هذه الفترة سيكون لها دورا حيويا وفعالا، حيث إنها سوف تقوم بالبدء في انتاج الكمامات الطبية لمواجهة فيروس كورونا وسوف تنتج الشركة يوميا مالا يقل عن 100 ألف كمامة طبية.