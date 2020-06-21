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مرأة

لطلاب الثانوية العامة .. فقدان السوائل يؤثر على أداء المخ وله 5 أضرار صحية

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:11 ص
قلة السوائل تؤثر
قلة السوائل تؤثر على المخ
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أسماء عبد الحفيظ

حذر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، طلاب الثانوية العامة من نقص السوائل فى الجسم، فهو يؤثر بشكل سلبي على المخ. 


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وأكد أن فقدان السوائل سبب شائع للشعور بالتعب نتيجة بطء الدورة الدموية  خاصة فى المخ وبالتالى أكسيجين أقل مع تراكم أحماض تسبب التعب، موضحا أن المخ يحتاج الماء دومًا، ولأن 80% من المخ ماء، فإن نقص الماء يؤدي إلى: 

نقص الماء فى الجسم = يقلل الذكاء
يقلل من إنتاج الطاقة  في المخ
يضعف من نشاط خلايا الدماغ
يؤثر على مستوى الذكاء
يسبب الشعور بالإجهاد والكآبة

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