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مدير معابد الأقصر: منتظرين عودة السياحة على أحر من الجمر .. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:31 م
معابد الأقصر
معابد الأقصر
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عبد الخالق صلاح
قال أحمد عربى يونس، مدير معابد الأقصر، إن المحافظة استعدت على أكمل وجه لأستقبال السائحين بعد عودة حركة السياحة

، وتابع:" عملنا دوارات للعاملين على كيفية التعامل مع المواقف التى استجدت عقب جائحة كورونا".

وأضاف "يونس"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، :"الأقصر فى أبهى صورها ومستنين السياحة على أحر من الجمر ..و هنعمل مسافات تباعد بينا وبين الخواجات".

ولفت "يونس"،  إلى أن المعابد الأثرية متسعة ولكن سنحد من اعداد الزائرين إلى المقابر الفرعونية كونها مغلقة، مشددًا على مراعاة كافة الضوابط الطبية والاحترازية إلى جانب التعقيم والتطهير المستمر.
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