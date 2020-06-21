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حوادث

هبة الزوج لزوجته.. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - محكمة
صورة أرشيفية - محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها هبة الزوج لزوجته.

جاء في حيثيات الحكم أنه أن هبة الزوج لزوجته لازمة وتتم في المنقول بالقبض أخذًا بأحكام القانون المدني، وكانت الحيازة في المنقول سند الملكية، فإنه بفرض صحة تَحصُّل المجني عليها لتلك المشغولات الذهبية من زوجها لا يؤثر على ملكيتها لها.

وإذ كان الحكم استخلص من وقائع الدعوى ملكية المجني عليها للمسروقات خلافًا لما يدعى به بوجه الطعن ومن ثم يضحى تحريك الدعوى قِبل المختلس طليقًا من قيد شكوى الزوج ، ولا أثر لتنازله كذلك على الدعوى، ولو كانت تربطه علاقة زوجية بكل من المجني عليها والطاعنة الأولى، ويكون ما يثار في هذا الصدد دفعًا ظاهر البطلان لا على الحكم إن أعرض عنه.
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