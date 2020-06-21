مع عودة الحياة لطبيعتها .. نرصد إجراءات السعودية لمكافحة كورونا منذ ظهور الجائحة

ساعات قليلة وتعود الحياة من جديد الي طبيعتها في المملكة العربية السعودية، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من الإجراءات المُشددة التي إتبعتها المملكة لمكافحة انتشار فيروس " كورونا " المستجد .





وبداية من الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد ستشهد مدن المملكة كلها فيما عدا العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" عودة الحياة الطبيعية ولكن مع مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية على رأسها تغطية الفم والأنف و التباعد الإجتماعي والجسدي .





إقرأ ايضا :





ونرصد التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ بدء انتشار جائحة كورونا عالميًا.





27 فبراير: اتخذت المملكة قرارا بتعليق الدخول لأراضيها لأغراض العمرة واستخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.





4 مارس: تم تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في الداخل.





9 مارس: تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة.





9 مارس: تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى دول الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق، وسلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا.





9 مارس: منع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بكافة أنحاء المملكة.





12 مارس: تعليق السفر والرحلات مؤقتًا مع دول الاتحاد الأوروبي وعدة دول آسيوية وإفريقية.





14 مارس: تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.





14 مارس: تعليق النشاط الرياضي وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة.





15 مارس: إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات (نحو 41 يوما).





16 مارس: تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية.





17 مارس: إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ومنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات.





18 مارس: تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية بالقطاع الخاص 15 يومًا.





20 مارس: تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات 14 يومًا.





22 مارس: أمر ملكي بمنع التجول من الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما.





25 مارس: منع خروج سكان المناطق من مناطقهم.





28 مارس: منع الدخول لعدد من أحياء المدينة المنورة أو الخروج منها على مدار الساعة، وتقديم منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة.





2 أبريل: منع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميا وحتى إشعار آخر.





6 أبريل: منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر.





10 أبريل: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في 6 أحياء بالمدينة المنورة.





18 إبريل: عزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة حتى إشعار آخر، مع السماح للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية داخل نطاق منطقة العزل من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.





21 إبريل: تعديل الأوقات التي يُسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في شهر رمضان، لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا، مع استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.





26 إبريل: رفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة وحتى يوم 20 رمضان من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.





30 إبريل: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً.





3 مايو: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير بالدمام، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وعزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام حتى إشعار آخر.





6 مايو: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء، والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.





7 مايو: "الداخلية" تعتمد لائحة تقضي بمنع التجمّعات بكافة أشكالها وأماكن حدوثها، وتصنف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.





9 مايو: رفع الإجراءات الاحترازية من أحياء الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة، بالمدينة المنورة، والسماح لسكان هذه الأحياء بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.





10 مايو: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان، والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.





12 مايو: منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًا في محافظة (بيش) بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، حتى إشعار آخر.





12 مايو: استمرار السماح بالتجول من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة التي يستمر منع التجول فيها على مدار الساعة، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.





23 مايو: منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة، والذي بدأ عشية عيد الفطر المبارك واستمر حتى 27 مايو رابع أيام العيد.





26 مايو: رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.





28 مايو: بدء السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة من السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، إضافة إلى فتح أنشطة محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات.





30 مايو: تحديث جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية، حيث شمل وضع عقوبة 1000 ريال للأشخاص غير المتلزمين بلبس الكمامات و10 آلاف ريال للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.





31 مايو: تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.





6 يونيو: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، وتتمثل في منع التجول في جميع أنحاء المدينة من 3 عصرًا إلى 6 صباحًا، تعليق أداء الصلوات في المساجد، تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، ومنع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.





12 يونيو: قرار من وزارة الرياضة برفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة، وذلك بعودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب اعتبارًا من 21 يونيو الجاري، وعودة المنافسات الرياضية بما فيها دوري كرة القدم في 4 أغسطس 2020، مع استمرار تعليق حضور الجماهير.





21 يونيو: ومن المقرر بدءًا من غدٍ الأحد الموافق 21 يونيو 2020 العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي.