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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة رواد البنوك في المعادي

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:02 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية من رواد البنوك بدائرة القسم.

وكانت نيابة المعادي الجزئية، قررت حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية من رواد البنوك بدائرة القسم.

وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين السابق والوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكان رجال أمن القاهرة نجحوا فى القبض على عناصر تشكيل عصابى "يحملون جنسية دولة أجنبية" يسرقون المبالغ المالية من رواد البنوك .

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من مواطن قرر بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن السيارة بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.

أسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأنها كانت مستأجرة "لشخصين" يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب  "التتبع من أمام البنوك ".

 وأضافا بإرتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة لدى عميليهما "يحملات ذات الجنسية"، حيث تم ضبطهما .

وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، وإقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية المستولى عليها لأهلية المتهمان خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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