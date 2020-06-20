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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: تصريحات السيسي بشأن ليبيا مهمة وندعم جهود مصر لعودة المفاوضات

السبت 20/يونيو/2020 - 11:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قسم الخارجي
نقلت قناة "العربية" عن وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا تعكس أهمية العمل على وقف النار.

وأضافت الخارجية الأمريكية "ندعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات برعاية الأمم المتحدة في ليبيا".

وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعم الولايات المتحدة لرغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي وتحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الأمن القومى المصرى والليبي الآن يهتز، وإذا لم نكن مدركين لذلك ومستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة من كل الدول، متابعا " أما أجى أقول إننا هنتقدم يبقى هنتقدم، وهنتقدم والقبائل الليبية على رأسها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، أننا نريد أن تنتهى المسألة وتخرج بسلام، حيث أن مصر لا ترغب فى شئ إلا أمن وإستقرار وسلامة ليبيا.

ووجه كلمته للشعب الليبي، قائلا" إذا تحرك الشعب الليبي من خلال الحدود بيننا وبينكم تعد إشارة للعالم على أن مصر وليبيا بلد واحد ولها مصالح وأمن وإستقرار واحد".
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