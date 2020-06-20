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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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حوادث

اخبار الحوادث.. حبس فتاة تستقطب سائحين عربًا لممارسة الدعارة.. وشهيد شهامة جديد تدخل لفض مشاجرة طلع جثة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:21 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 2570 قطعة ملابس عسكرية
تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .
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الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك
كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، مع فتاة فى اتهامها باستقطاب راغبي المتعة الحرام من السائحين العرب لممارسة الدعارة بالإعلانعن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانها تتقاضي مبلغ 2000 ريال نظير الساعة.
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نمتلك الحجة الثبوتية.. نادي القضاة يثمن تحركات الدولة المصرية في أزمة سد النهضة
ثمن مجلس إدارة نادي قضاة مصر؛ برئاسة المستشار محمد عبد المحسن؛ كافة التحركات الفاعلة والحكيمة  التي تتخذها الدولة المصرية في إدارة  أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي والتي اختتمتها الدولة المصرية بتقديم طلب لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم  الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ لدعوته إلى التدخل من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، استنادا  إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة.
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الحكومة تستشكل لإلغاء امتحانات الثانوية العامة بمدينة بيلا
تقدم الممثل القانونى لوزارة التربية والتعليم ، باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا إلى مدينة كفر الشيخ .
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إحالة أوراق نجار للمفتى لقتله طفلا وسرقة توك توك بقنا
قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق نجار لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه لقتله طفلا و سرقة توك توك يمتلكه بعد استدراجه لمنطقة صحراوية.
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حق حبيشة فين.. شهيد شهامة جديد تدخل لفض مشاجرة طلع جثة .. وأسرته: قلبه طلع بره جسمه.. فيديو وصور
« ده أملنا الوحيد في الدنيا، ملناش غيره إحنا واخواته البنات.. مكناش نتخيل اننا نوصله ونمشي في جنازته».. حسبي الله ونعم الوكيل، كلمات كانت كالصاعقة على الآذان داخل منزل شهيد الشهامة الجديد "محمد رمضان - الشهير بـ حبيشة"، والذي لم ينته بعد من العقد الثاني من عمره، حتى لقى مصرعه على يد شابين بـ 6 طعنات نتيجة قيامه بمنع طفل من إلقاء زجاجة دفاعا عنه في أحد المشاجرات التى تواجد المجنى عليه بالقرب منها بالصدفة.
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29 أغسطس نظر دعوى وقف تصريح «هيومان رايتس» العمل بمصر
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف التصريح الممنوح لـ منظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر، لجلسة 29 أغسطس المقبل .
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نشر صورة على فيس بوك .. ضبط سائق انتحل صفة ضابط شرطة في قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (سائق) مقيم بمحافظة قنا لقيامه بالادعاء على غير الحقيقة بأنه ضابط شرطة ونشر بعض الصور على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مرتديًا الملابس الأميرية ونشر بعض العبارات التى تسقط على الإجراءات التى تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
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لتحريضها الاطقم الطبية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب أطباء القاهرة
هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة شیرین غالب نقيب اطباء القاهرة بسبب قيامها بالاسقاط على الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتحريض الاطباء.
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