أكد اعتزازه بالعامل المصرى..النائب أبو العينين: شرم الشيخ تعود إلى رونقها بعد زلزال كورونا

قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، إن شرم الشيخ مدينة جميلة تعود مرة أخرى إلى رونقها وتعود إلى التشغيل وتنادي كل رجال الاستثمار والسائحين والضيوف من كل بقاع العالم بأن يزوروا مصر وشرم الشيخ.





وأضاف محمد ابو العينين في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اعتز بالعامل المصري واعتز بكل العاملين في قطاع السياحة الذين استطاعوا احترام كل القواعد الصارمة الطبية والاحترازية التي يتحدث عنها العالم للوقاية من فيروس كورونا".





وتابع محمد أبو العينين:" مدينة شرم الشيخ لها عشاق كثر في أوروبا وأمريكا والدول العربية والآسيوية".



