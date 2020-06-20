AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أكد اعتزازه بالعامل المصرى..النائب أبو العينين: شرم الشيخ تعود إلى رونقها بعد زلزال كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 11:34 م
ابو العينين
ابو العينين
Advertisements
هاني حسين
قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، إن شرم الشيخ مدينة جميلة تعود مرة أخرى إلى رونقها وتعود إلى التشغيل وتنادي كل رجال الاستثمار والسائحين والضيوف من كل بقاع العالم بأن يزوروا مصر وشرم الشيخ.

وأضاف  محمد ابو العينين في  تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اعتز بالعامل المصري واعتز بكل العاملين في قطاع السياحة الذين استطاعوا  احترام  كل القواعد الصارمة الطبية والاحترازية التي يتحدث عنها العالم للوقاية من فيروس كورونا".

وتابع محمد أبو العينين:"  مدينة شرم الشيخ لها عشاق كثر في أوروبا وأمريكا والدول العربية والآسيوية".

وأكمل محمد أبو العينين:"  كلنا على علم بأن جائحة كورونا زلزال دمر السياحة في العالم بأكمله وهناك خسائر تقدر بـ 80 مليار دولار، ومصر تخسر مليار دولار شهريا، وهناك 3 مليون عامل في قطاع السياحة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تركيب كاميرات حرارية..وزيرا السياحة والطيران يتابعان تعقيم السيور في صالة الوصول الدولي بمطار الغردقة

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: كلمة السيسي رسالة ردع في وجه الانتهاكات التركية بليبيا

لمواجهة كورونا.. رسالة شديدة اللهجة من وزير الصحة السعودي للمواطنين والمقيمين

وفرنا كل الفرص لإثيوبيا .. سامح شكري: سد النهضة يمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

نائب محافظ المنيا يكشف تفاصيل إخراج مسنة من مستشفى الحميات

بالأبيض الجريء .. شاهد رانيا منصور في أحدث إطلالاتها

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الحجر المنزلي .. 10 نصائح عند وضع المكياج

بعد نشر فيديو لفتاة تعرض نفسها للزواج .. استشاري صحة نفسية: تبحث عن الشهرة واللايك

بالأبيض الجريء .. شاهد رانيا منصور في أحدث إطلالاتها