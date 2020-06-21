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بين الناس

سكان شارع أحمد ماهر بمنشية التحرير فى القاهرة يستغيثون من الانقطاع المستمر لمياه الشرب

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عطية وجيه عطية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الانقطاع المستمر والمتكرر للمياه في  شارع احمد ماهر متفرع من شارع منشية التحرير بالقاهرة  والتي تعود فقط لمدة 3 ساعات ليلا .

 وطالب المسؤولين التدخل لحل المشكلة لتوفير المياه للاحتياجات المنزلية وغسل اليدين خاصة للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.
 
التواصل مع القارئ   01006627564

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   ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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