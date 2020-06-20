بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

أعلنت المطربة رحمة العراقية، إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن أحد أقاربها كان فى زيارة لصديق له ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وبعدما أنهى زيارته جاء إلى منزلهم بحكم صلة القرابة القوية التى تجمعهم.

، وتابعت:" قعدنا واتغدينا وكلنا قمنا من على السفرة حرارتنا مرتفعة".





وأضافت "رحمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:" أحد أفراد العائلة زار صديق له مصاب بكورونا وعقب عودته للمنزل وقعد على الغدا معانا كلنا قمنا من على السفرة بالحرارة العالية .. الشئ العجيب لم يحدث له شئ ولم تظهر عليه اعراض حتى الآن".





وكشفت المطربة رحمة، عن أنها أخذت جرعات "كوروتوزون"، بعدما هاجم فيروس كورونا الرئتين لديها، موضحة أن اشقائها تحسنت حالتهم الصحية بعدما تلقوا الرعاية الصحية، بنسبة 90%، وتابعت:"إخوتى حالتهم الصحية تحسنت بنسبة 90% بينما أنا ووالدتى لازلنا نعانى"