AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:47 م
كورونا
كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أعلنت المطربة رحمة العراقية، إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن أحد أقاربها كان فى زيارة لصديق له ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وبعدما أنهى زيارته جاء إلى منزلهم بحكم صلة القرابة القوية التى تجمعهم. 
، وتابعت:" قعدنا واتغدينا وكلنا قمنا من على السفرة حرارتنا مرتفعة".

 وأضافت "رحمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:" أحد أفراد العائلة زار صديق له مصاب بكورونا وعقب عودته للمنزل وقعد على الغدا معانا كلنا قمنا من على السفرة بالحرارة العالية .. الشئ العجيب لم يحدث له شئ ولم تظهر عليه اعراض حتى الآن".

وكشفت المطربة رحمة، عن أنها أخذت جرعات  "كوروتوزون"، بعدما هاجم فيروس كورونا الرئتين لديها، موضحة أن اشقائها تحسنت حالتهم الصحية بعدما تلقوا الرعاية الصحية، بنسبة 90%، وتابعت:"إخوتى حالتهم الصحية تحسنت بنسبة 90% بينما أنا ووالدتى لازلنا نعانى"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صديق عمرى ولم أتقاضى أجرا.. إيساف يعتذر عن غنائه في حفل عقد قران.. فيديو

ابن خالة حكم متوفي بكورونا يوضح تفاصيل إصابته.. فيديو

بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للقاهرة.. إصابة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

فيديوجراف.. تفاصيل إصابة الفنانة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

الأزمات القلبية ضربت 3 منهم .. نجوم الفن يخضعون لعمليات جراحية عاجلة

خلال تهنئته بعيد ميلاده.. محمد عبده يمازح عبد المجيد عبد الله.. شاهد

ترشيحاتنا

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

لن يقترب أحد من الخطوط التي حددها السيسي.. مستشار أكاديمية ناصر: مسرح عمليات ليبيا مدروس جيدًا

مي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها على الشاطئ

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

أون لاين .. صيدلانية تقدم الخدمات لمصابى كورونا عبر فيس بوك.. صور

تأييد مطلق لرسائل السيسي.. مجلس مشايخ ترهونة: تدخل مصر في ليبيا مشروع.. ونتعرض لاستعمار تركي

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الحجر المنزلي .. 10 نصائح عند وضع المكياج

بعد نشر فيديو لفتاة تعرض نفسها للزواج .. استشاري صحة نفسية: تبحث عن الشهرة واللايك

بالأبيض الجريء .. شاهد رانيا منصور في أحدث إطلالاتها