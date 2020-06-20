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عماد الدين أديب: حديث السيسى اليوم حدد قاعدة الحرب والمفاوضات والخط الأحمر لأمن مصر..فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:40 م
عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
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إبراهيم القادري
قال عماد الدين أديب الكاتب والمفكر ، إن ما يحدث في ليبيا يتم في وجود 3 تحديات رئيسية منها فيروس كورونا ومنها ازمة سد النهضة ومنها تواجد مرتزقة بالقرب من الحدود الغربية لمصر.

واضاف عماد أديب خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، ان ثقتي لم تهتز يوما بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة ويجب ان نفكر كيف أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي الـ3 ملفات في وقت واحد وبقدر هائل من الطاقة.

وأوضح عماد أديب ، أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي يحدد قاعدة الحرب والسلام والمفاوضات ورسم الخط الاحمر لأمن مصر.

وتابع ان الرئيس حدد بهذا الخط الاحمر إنذار واضح وصريح لما يقوم به أردوغان من تمويله للمرتزقة في ليبيا.

واستكمل : التعدي علي الخط الاحمر الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يجعلنا ننتقل من المفاوضات إلى القتال.
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