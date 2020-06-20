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توك شو

محافظ الفيوم تعليقًا على الثانوية العامة: جاهزون على أعلى مستوى

السبت 20/يونيو/2020 - 11:39 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه تمت مراعاة كافة الأمور الصحية والطبية خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم، وتابع: "لا قدر الله فى حالة وقوع أى حالة صحية لدينا منظومة صحية وخطة عمل لسيارات الإسعاف والمستشفيات تتدارك ذلك على وجه السرعة.. جاهزون على أعلى مستوى".


وأضاف "الأنصارى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة لديها خطة مكتملة لكى يؤدى 17 ألف طالب  امتحاناتهم بأمن، وتابع:" كافة الأمور التى يمكن أن تخطر على بال أى طالب أو ولى أمر تمت رعايتها".

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم التصدى إلى أى أسواق عشوائية ممكن أن تنشأ بالقرب من أو أمام المدارس التى تجرى بها امتحانات الثانوية العامة.
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