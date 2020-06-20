مدير عزل الأقصر يكشف تفاصيل إصابته بكورونا فى آخر يوم عمل له بالمستشفى

قال الدكتور محمد سعد أنور، مدير مستشفى العزل فى الأقصر، إنه وطاقم الأطباء الذين كانوا سيغادرون المستشفى بعد قضاء مدة العمل، وحصولهم على إجازة عمل رسمية، تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"إحنا اربع اطباء أصبنا بكورونا".





وأضاف "أنور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بعد أن نجح فى أداء مهمته تجاه المرضى وعند استعداده وباقى الأطباء للمغادرة تبين إصابتهم بكورونا، مشددًا على أن حالتهم الصحية مستقرة ولم تظهر عليهم أية أعراض حتى الآن.





ولفت الدكتور محمد سعد أنور، إلى أنه منذ يوم 6 يونيو وهو يباشر عمله كمدير لمستشفى عزل الأقصر.