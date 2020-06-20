هوجو بروس يكشف كواليس مفاوضات الزمالك معه لقيادة الفريق عام 2017.. فيديو

هوجو بروس المدير الفني السابق لـ منتخب الكاميرون أن فريق الزمالك قام موسم 2017 بمفاوضات عن طريق وكيله لتولي قيادة الفريق مشددا أنه كان يرغب في العمل بالدوري المصري. أكدبمفاوضاتأنهكانيرغب





وأضاف بروس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2" ان المفاوضات في نهاية الأمر لم تكلل بالنجاح مشددا على انه عند الجلوس على مائدة المفاوضات تختلف وجهات النظر و تتضارب في بعض الأوقات.





وأكمل بروس أن شعر بالاحباط كثيرا عقب فشل المفاوضات مشددا على انه يتمنى قيادة فريق الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي حيث انها من أكبر الفرق الأفريقية.





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وأضاف أنه ارسل سيرته الذاتيه لـ الاتحاد المصري عقب رحيل اجيري عن المنتخب ولكن الاتحاد استقر على اختيار مدير فني مصري.





وأضاف أن وداع المنتخب المصري لـ كأس الامم الافريقية 2019 في المراحل الأولي كان أمرً مفاجئاً بالنسبة له حيث إن المنتخب يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين على مستوى العالم.





وأضاف أن المنتخب المصري كان المرشح الأول للتتويج بلقب البطولة.