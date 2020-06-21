آخر موعد لاستلام المشاريع البحثية من طلاب فرق النقل بجامعة حلوان..اليوم

تواصل جامعة حلوان استلام المشاريع البحثية من طلاب فرق النقل بالجامعة بكافة الكليات، والتى تعد بديلا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى فى ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد.









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ويلتزم الطلاب بمواعيد التسليم المخصصة لكل مادة ، ويتم إرسال هذه المشاريع عبر البريد الإلكترونى المخصص لكل فرقة من فرق النقل بالكليات وفقا للضوابط التى أعلنتها كل كلية.









ومن المقرر أن تستكمل الكليات بالجامعة استلام الأبحاث حتى نهاية اليوم الأحد وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الجامعة .









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الجدير بالذكر أنه قد بدأت الجامعة فى استلام المشاريع البحثية من يوم 31 مايو 2020.