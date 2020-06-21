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منوعات

مشهد مرعب ومخيف .. شبح قطة يظهر في ذكرى وفاتها .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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احمد شريف

أصيبت سيدة بحالة من الذعر بعد أن رأت شبحا لقطتها النافقة جلسة على أريكة منزلها، في مشهد مرعب ومخيف.



وبحسب صحيفة ديلي ستار، نشرت السيدة الصورة المرعبة، عبر أحد المنتديات الخاصة للبحث عن إجابة، لما رأته مؤخرا في منزلها.



وأوضحت السيدة  أن قطتها ، التي كانت تدعي "بلاك جاك" ، نفقت قبل عام بالضبط في 24 مايو ، وهو نفس اليوم الذي التقطت فيه السيدة صورة شبح قطها الميت.



ويظهر في مقطع فيديو مصور عبر كاميرات المراقبة بمنزل السيدة إحدى قطط السيدة وهي تقفز  من على سرير وتخرج إلى الممر  في وقت عودة المرأة الى  منزلها.



و في الوقت نفسه ، يظهر ظل أسود  على الأريكة ذات اللون الكريمي ويتمدد  على مجموعة من الوسائد الموضوعة على الأريكة.


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