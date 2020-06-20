AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جمرك بورسعيد يحبط محاولة تهريب ملابس عسكرية قادمة من الصين

السبت 20/يونيو/2020 - 11:59 م
المضبوطات
المضبوطات
Advertisements
محمد يحيي
احبطت جمارك بورسعيد برئاسة الجرايحي خميس، محاولة تهريب كميات من الملابس العسكرية المحظور تداولها، كانت مخبأة داخل شحنة ملابس جاهزة واردة من الصين.

كشف تقرير صادر عن منفذ بورسعيد، عن أن الرسالة الجمركية كانت عبارة عن 199 طرد ملابس جاهزة بوزن 11.72 طن ، لكن المعاينة الفنية أثبتت وجود وجود 44 طرد بداخلهم 2570 سويتر لملابس عسكرية مموه.

اقرأ  أيضا:
قال التقرير إن معلومات سرية وردت لـ يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، باعتزام تهريب احدي شركات الاستيراد والتصدير عبر المناطق الحرة، ملابس عسكرية محظورة.

تم تشكيل لجنة فنية من "محمد مصطفى،عصام صالح، محمد أسامة ،طارق الحناوي ،مصطفى عبدالفتاح، وليد الزند ، طارق حسن" وتحرير محضر بالواقعة واخطار يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة لإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبدالرزاق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داخل شحنة لبن سوري.. جمارك بورسعيد تحبط تهريب 4 أطنان حشيش

مخدرات باللبن.. إحباط تهريب 4 أطنان حشيش داخل حاوية فى ميناء بورسعيد

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 2570 قطعة ملابس عسكرية

ترشيحاتنا

شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر لزملائه: اعذرونى محدش عارف المشاكل اللى أنا فيها

أخبار الأهلي.. تفاصيل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر ..الحجر الصحي يؤجل تجديد فايلر

45 مليون جنيه كتير .. نجم الأهلي السابق يطالب بعدم التعاقد مع طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الخارجية الأمريكية: تصريحات السيسي بشأن ليبيا مهمة وندعم جهود مصر لعودة المفاوضات

علاج المغص وغازات البطن عند الأطفال الرضع

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور