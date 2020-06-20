جمرك بورسعيد يحبط محاولة تهريب ملابس عسكرية قادمة من الصين

احبطت جمارك بورسعيد برئاسة الجرايحي خميس، محاولة تهريب كميات من الملابس العسكرية المحظور تداولها، كانت مخبأة داخل شحنة ملابس جاهزة واردة من الصين.
كشف تقرير صادر عن منفذ بورسعيد، عن أن الرسالة الجمركية كانت عبارة عن 199 طرد ملابس جاهزة بوزن 11.72 طن ، لكن المعاينة الفنية أثبتت وجود وجود 44 طرد بداخلهم 2570 سويتر لملابس عسكرية مموه.
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قال التقرير إن معلومات سرية وردت لـ يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، باعتزام تهريب احدي شركات الاستيراد والتصدير عبر المناطق الحرة، ملابس عسكرية محظورة.
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع
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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع
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تم تشكيل لجنة فنية من "محمد مصطفى،عصام صالح، محمد أسامة ،طارق الحناوي ،مصطفى عبدالفتاح، وليد الزند ، طارق حسن" وتحرير محضر بالواقعة واخطار يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة لإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبدالرزاق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.