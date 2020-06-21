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رياضة

أحمد حسن: رحيل حسام عاشور عن الأهلي سنة الحياة.. وطاهر محمد طاهر إضافة رائعة .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:00 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ياسمين تيسير
علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، على أزمة حسام عاشور، لاعب وقائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.


وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حسام عاشور هو صاحب الحق والقرار في الأزمة الأخيرة ولو عاوز يكمل ولا يعتزل، عليه الاستكمال".




وتابع: "لا يوجد ظالم ومظلوم في  القضية، كرة القدم لا تعرف العواطف، ورحيله وتوجيه الشكر له (سنة الحياة)".


وأضاف: "كان هناك نجوم كثيرة تم الاستغناء عنها وتوجيه الشكر له وأتمنى ألا تكون جماهير الأهلي والنادي قاسي على جماهيره'.


وأتم: "حسام عاشور ابن من ابناء الأهلي ويجب ألا يكون الأهلي وجماهيره قاسيين على اللاعب".


 علق الصقر أحمد حسن،على دخول مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات، مع طاهر محمد طاهر، مهاجم نادي المقاولون العرب. 


وقال أحمد حسن: "طاهر محمد طاهر سيكون إضافة قوية للأهلي ومفيد حال إتمام الصفقة في الفترة المقبلة".


وتابع: "طاهر محمد لاعب صغير السن وسيكون إضافة للأهلي خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز بالخط الهجومي".
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